ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Съпругата на Коцев: Детето пита непрекъснато къде е тати. Казвам, че се бие с дракони
Тя беше в София в петък, когато се гледа делото за мярката за неотклонение на варненския кмет.
"Това е подигравка с хората, подигравка с вярата в демокрацията. Институции, които следват да бъдат стълбовете на демократична и правова държава, стават засмях от собствените си представители. Опорочена. Работата им е опорочена", смята тя.
"Тъгата ми не е просто, защото съм очаквала Благо да се прибере. Усещам подкрепата на хората. За мен най-ценна е подкрепата на гражданите на Варна. Всичките 8 пъти, които те излязоха на улицата. За мен това е прецедент", добави Камелия Коцева.
Случващото се било трагедия за цялото им семейство и близките. Майката на Коцев също беше на делото в София в петък.
Камелия припомни, че е с две малки деца, едното е на 3 месеца, било на месец, когато "бил отвлечен". Тя била по лекари за ваксини на малкото детенце, голямото, което е на 2 години, също боледувало доста често. "Аз не мога да присъствам на тези свиждания. Успях да го видя 2 пъти. Детето, което е на 2 години, пита непрекъснато къде е тати. Казвам, че се бие с дракони и когато ги набие ще се прибере при нас" обясни тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 33
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат сре...
21:56 / 14.09.2025
Инфарктна ситуация на Седемте рилски езера
21:37 / 14.09.2025
Росен Плевнелиев: Абсолютно скандално!
20:34 / 14.09.2025
Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
19:31 / 14.09.2025
Клиентка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не м...
19:52 / 14.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над Николай Кожуха...
17:31 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS