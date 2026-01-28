Съпредседателите на "Да, България": КПК беше използвана като бухалка и склад за компромати

© "Още през миналата седмица е започнало унищожаването на документи в КПК. Тя беше използвана като бухалка и като склад за компромати", каза пред журналисти съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.



На въпрос за листите на ДБ за предстоящите избори, Божанов отговори:



"Решението на нашия национален съвет е да се явим в коалиция. Разговори за листите не са започнали. По отношение на Лорер и Божанков смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар те да противоречат на позицията на мнозинството, а тогава тя съвпадаше с нашата, не можем автоматично да ги изключим от листите", допълни той.



Ивайло Мирчев коментира участието на България в Съвета за Мир на Тръмп. "Очаквахме тази седмица да влезе за ратификация в НС, но нищо подобно не се случва. Няма следващ ход", каза той.