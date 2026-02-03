ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN
Обявеният за най-добър млад спортист на България за 2025 г. и една от най-ярките надежди на българския спорт – суперталантът в тениса Иван Иванов, става посланик на "Девин“ ЕАД – лидерът на пазара за минерална и изворна вода у нас. Партньорството е естествено продължение на споделените ценности между младия спортист и компанията и стремежът им към високи постижения, постоянство и грижа за тялото.
"За мен е чест да си партнирам с DEVIN. Правилната хидратация има важна роля в ежедневието ми, моята тренировъчна дейност и в представянето ми по време на състезания. Благодарен съм за подкрепата и се радвам, че DEVIN стават част от моя път“ – каза лидерът в световната тенис ранглиста за юноши за 2025 г. Иван Иванов във връзка с партньорството.
Борислава Налбантова, изпълнителен директор на "Девин“ ЕАД споделя: "Иван е духът на новото поколение – целеустремен, дисциплиниран и вдъхновяващ. Радваме се, че застава до нас като посланик на "Девин“, защото споделяме една и съща философия – грижа за тялото, уважение към природата и стремеж да се развиваме, да постигаме повече всеки ден. Целта ни в "Девин“ е да свързваме хората и природата за по-здравословен живот днес и в бъдеще, затова и повече от 30 години продуктите на марката DEVIN получават най-високата оценка – доверието на българските потребители. Затова и сме фокусирани върху иновациите и разработването на нови продукти, които отговарят на нуждите на хората, търсещи здравословна хидратация и пълноценно ежедневие“.
Седемнайсетгодишният Иван Иванов завърши 2025 г. като №1 в световната ранглиста при юношите. Той е шампион на Откритото първенство на САЩ (сингъл, юноши) и турнира "Уимбълдън“ (сингъл, юноши), достигна и до полуфиналите на "Ролан Гарос“ (сингъл, юноши). Постиженията му го утвърждават като водеща фигура на новото поколение български спортисти.
В рамките на партньорството между DEVIN и Иван Иванов предстоят редица съвместни инициативи, които ще вдъхновяват българите да водят активен и здравословен начин на живот и ще разкриват ролята на правилната хидратация по пътя към успеха.
За "Девин“ ЕАД
От създаването си през 1992 г. "Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.
"Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.
От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.
От март 2022 г. "Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
15:57 / 03.02.2026
Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички...
15:34 / 03.02.2026
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност...
15:29 / 03.02.2026
Дечо, Ивайло и Пламен са тримата убити в хижата
14:04 / 03.02.2026
НИМХ обяви прогнозата за утре! 7 области са предупредени
15:27 / 03.02.2026
Съпругът на убитата от АТВ Христина: Марти е със 100% ТЕЛК, аз съ...
12:58 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS