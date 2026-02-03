© виж галерията Голямата надежда на българския тенис споделя ценностите на водещия бранд за активен и балансиран начин на живот



Обявеният за най-добър млад спортист на България за 2025 г. и една от най-ярките надежди на българския спорт – суперталантът в тениса Иван Иванов, става посланик на "Девин“ ЕАД – лидерът на пазара за минерална и изворна вода у нас. Партньорството е естествено продължение на споделените ценности между младия спортист и компанията и стремежът им към високи постижения, постоянство и грижа за тялото.



"За мен е чест да си партнирам с DEVIN. Правилната хидратация има важна роля в ежедневието ми, моята тренировъчна дейност и в представянето ми по време на състезания. Благодарен съм за подкрепата и се радвам, че DEVIN стават част от моя път“ – каза лидерът в световната тенис ранглиста за юноши за 2025 г. Иван Иванов във връзка с партньорството.



Борислава Налбантова, изпълнителен директор на "Девин“ ЕАД споделя: "Иван е духът на новото поколение – целеустремен, дисциплиниран и вдъхновяващ. Радваме се, че застава до нас като посланик на "Девин“, защото споделяме една и съща философия – грижа за тялото, уважение към природата и стремеж да се развиваме, да постигаме повече всеки ден. Целта ни в "Девин“ е да свързваме хората и природата за по-здравословен живот днес и в бъдеще, затова и повече от 30 години продуктите на марката DEVIN получават най-високата оценка – доверието на българските потребители. Затова и сме фокусирани върху иновациите и разработването на нови продукти, които отговарят на нуждите на хората, търсещи здравословна хидратация и пълноценно ежедневие“.



Седемнайсетгодишният Иван Иванов завърши 2025 г. като №1 в световната ранглиста при юношите. Той е шампион на Откритото първенство на САЩ (сингъл, юноши) и турнира "Уимбълдън“ (сингъл, юноши), достигна и до полуфиналите на "Ролан Гарос“ (сингъл, юноши). Постиженията му го утвърждават като водеща фигура на новото поколение български спортисти.



В рамките на партньорството между DEVIN и Иван Иванов предстоят редица съвместни инициативи, които ще вдъхновяват българите да водят активен и здравословен начин на живот и ще разкриват ролята на правилната хидратация по пътя към успеха.



За "Девин“ ЕАД



От създаването си през 1992 г. "Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.



"Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.



От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.



От март 2022 г. "Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.