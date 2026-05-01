По данни на Европейския център за транспортни политики причината за тежкия инцидент край Ботевград е навлизане на лекия автомобил в лентата за насрещно движение, последвано от челен сблъсък с товарния автомобил.

Водачът на камиона е направил опит да избегне удара, но маневрите му са били ограничени от предпазните системи (мантинели) на надлеза, където е станало произшествието. Сблъсъкът е бил изключително силен - двигателят на колата е бил буквално изтласкан от двигателния отсек в купето на автомобила.

Всичките петима души, които са пътували в лекия автомобил, са починали. Пътният възел при Ботевград е бил довършен съвсем скоро и не са били поставени разделителни колчета. От ЕЦТП подчертават, че водачите често бъркат, че там движението се осъществява еднопосочно, а то е двупосочно. Вероятно това е и причината за честите пътни инциденти.

От АПИ заявиха, че трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене.