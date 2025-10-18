ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът в Пловдив глоби военнослужещ подал фалшив сигнал за кражба на АТВ
На 31 октомври м.г. полицейски екип патрулирал из града, когато около 15,25 ч. служителите на реда забелязали водач на АТВ да кара без каска. Последвали го и когато били достатъчно близо, за да прочетат регистрационния номер, подали звуков и светлинен сигнал за спиране. Шофьорът чул сирената, обърнал се и видял патрулката, но вместо да спре, подал рязко газ.
Започнало преследване по улиците на Казанлък. Мъжът с АТВ-то стигнал до междублоково пространство, където зарязал превозното средство и се укрил. Полицаите се обадили на дежурния, който им разпоредил да останат на място. Малко по-късно им звъннал и съобщил, че АТВ-то е обявено за откраднато на телефон 112 в 15,45 ч.
Шофьорът се върнал, докато екипът бил още там. Униформените го познали и го придружили до Районното управление, а той признал, че е карал превозното средство. Обяснил, че се уплашил, понеже АТВ-то нямало застраховка "Гражданска отговорност" и годишен технически преглед. Освен това водачът не носил шофьорската си книжка. Затова не спрял и подал фалшивия сигнал. В деня на случилото се получил два акта, а след около 2 месеца му бил съставен още един - за невярното обаждане.
Платил всичко, но последната санкция била отменена и през септември се изправил пред Военния съд. Макар магистратите в Стара Загора да се съгласили, че има предпоставки да се ангажира административно-наказателна отговорност, в Пловдив той е бил освободен от наказателна отговорност и получил 1000 лв. глоба. Наказанието подлежи на обжалване и протест пред Военно-апелативния съд в София.
