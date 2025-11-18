ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Съдът призна Лена Бориславова за невинна по делото "Корал"
Припомняме, че днес Софийският районен съд (СРС) заседава по делото, известно като "Корал“, срещу депутата от "Продължаваме промяната“ Лена Бориславова. Депутатът пристигна в съдебната зала заедно със своите адвокати — Даниела Доковска и Ина Лулчева.
В какво бе обвинена Бориславова?
Прокуратурата обвини Лена Бориславова в документна измама, твърдейки, че:
1. през май 2021 г. тя съзнателно е използвала неистински частни документи пред Агенцията по вписванията;
2. документите са били използвани, за да се докаже, че Кирил Петков е отписан от сдружение "Да запазим Корал“;
3. подписите в документите не били положени от членовете на сдружението, на които е бил придаден вид, че ги подписват.
Пред съда Бориславова заяви, че не е извършила престъпление, посочвайки, че всички в сдружението за запазване на плаж Корал са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър.
Лена Бориславова бе категорична, че е държала електронния подпис на бюрото си с написана парола до него. Било възможно всеки, освен нея, да го използва.
Сигналът срещу Бориславова е подаден през април 2024 г. от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт беше внесен през юни същата година.
През януари 2025 г. Лена Бориславова доброволно се отказа от депутатския си имунитет, за да може делото да продължиб.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
КС се произнесе за референдума на президента за еврото
16:11 / 18.11.2025
Министър Гуцанов: В искането на Деница Сачева има сериозна логика...
15:23 / 18.11.2025
Две предупреждения за по-голямата част от страната ни
14:35 / 18.11.2025
Глобален срив спря достъпа до повечето новинарски сайтове
14:29 / 18.11.2025
Гражданин: В няколко магазина ми отказаха да платя с жълти стотин...
12:59 / 18.11.2025
Отнеха книжката на шофьора, заблуден от мъглата на АМ "Тракия"
12:36 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS