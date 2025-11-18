Съдът призна Лена Бориславова за невинна по делото "Корал"

© Съдът призна Лена Бориславова за невиновна по делото "Корал". Това се случи преди минути.



Припомняме, че днес Софийският районен съд (СРС) заседава по делото, известно като "Корал“, срещу депутата от "Продължаваме промяната“ Лена Бориславова. Депутатът пристигна в съдебната зала заедно със своите адвокати — Даниела Доковска и Ина Лулчева.



В какво бе обвинена Бориславова?



Прокуратурата обвини Лена Бориславова в документна измама, твърдейки, че:



1. през май 2021 г. тя съзнателно е използвала неистински частни документи пред Агенцията по вписванията;



2. документите са били използвани, за да се докаже, че Кирил Петков е отписан от сдружение "Да запазим Корал“;



3. подписите в документите не били положени от членовете на сдружението, на които е бил придаден вид, че ги подписват.



Пред съда Бориславова заяви, че не е извършила престъпление, посочвайки, че всички в сдружението за запазване на плаж Корал са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър.



Лена Бориславова бе категорична, че е държала електронния подпис на бюрото си с написана парола до него. Било възможно всеки, освен нея, да го използва.



Сигналът срещу Бориславова е подаден през април 2024 г. от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт беше внесен през юни същата година.



През януари 2025 г. Лена Бориславова доброволно се отказа от депутатския си имунитет, за да може делото да продължиб.