Лена Бориславова: Аз ще се прибера при семейството си, но Коцев и Барбутов няма!

Това, което искам да кажа е, че е тази вечер аз ще се прибера при семейството си, но Благомир Коцев и Никола Барбутов, които са държани в нечовешки условия в изолационно помещение в централния софийски затвор, няма да мога да сторят това- и то в продължение на повече от 100 дни. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Лена Бориславова на излизане от съда.



"Фокус" припомня, че по-рано съдът призна Бориславова за невиновна по делото "Корал". През януари 2025 г. тя доброволно се отказа от депутатския си имунитет, за да може делото да продължи.



"Истински важният въпрос на деня не е моето дело, за което аз нямах съмнения, че съдът ще прозре обективната истина, че не съм извършила престъпление, а това, че върху тези двамата се упражнява политическа репресия и злоупотреба с правата им като хора", каза още тя.



Бориславова призова всички да излязат на протеста в четвъртък, който организират в подкрепа на двамата кметове и изрази възмущение, че обвиненият по делото “Митници" Паскал е пуснат за лечение в Германия, а двамата кметове са в затвора.