Съдът отказа регистрация на партия "Трети март"

© ФОКУС Софийският градски съд отказа регистрация на партия "Трети март". Съдът е взел решението на 30 януари 2026 година.



Съдът мотивира отказа си със следното:



От 616 представени декларации за присъединяване към партията нито една не съдържа дата на подписване. Това означава, че не може да се установи кога е дадено волеизявлението за членство и дали то е в законно време спрямо учредителното събрание.



В съдебния акт се отбелязва, че макар Законът за политическите партии да не съдържа изрично изискване за посочване на дата, установената практика на Върховния касационен съд приема датата като задължителен елемент. Нейното наличие е необходимо, за да може да се установи дали към съответния момент учредителите са разполагали с избирателни права и дали не са били членове на други политически партии.



Решението може да се обжалва и протестира пред Върховния касационен съд в седемдневен срок от съобщаването му.



ФОКУС припомня, че по-рано политическа партия "Трети март" покани президента (2017-2026 г.) Румен Радев да стане техен формален лидер.