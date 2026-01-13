ИЗПРАТИ НОВИНА
Старши икономист в банка, която оперира в България: Домакинствата стават все по-богати
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:32Коментари (0)0
© ФОКУС
Централна и Източна Европа остава сред най-бързо растящите региони на Стария континент през настоящата 2026-а година. Основен двигател на този процес ще бъде вътрешното търсене, последвано от нарастващи инвестиции и повишаване на приходите на домакинствата.

Икономическият ръст в повечето страни според прогнозите на UniCredit ще се движи в диапазона 2-3,3 на 100. За България прогнозите сочат ръст около и малко над средното, а очакван лидер по показателя ще бъде Полша.

Това е значително, на места почти двойно повече от заложените очаквания за ръст в страните от Западна Европа.

"Потреблението, по всяка вероятност, ще бъде основният двигател на растежа в прогнозния период", заяви Мауро Марано, старши икономист за ЦИЕ, по време на медиен брифинг, организиран от банката във Виена, цитиран от money.bg.

Домакинствата стават все по-богати

Той обясни, че в миналото регионът е разчитал в по-голяма степен на износа, но влошаването на външната среда в последните години води нови тенденции, което пък подобрява устойчивостта.

По данни на финансовата институция, регионът преминава през структурна промяна в начина, по който домакинствата спестяват и инвестират. Финансовото богатство на глава от населението бележи 5-кратен ръст за последните 20 години, макар че все още представлява около 1/3 от това в Западна Европа.

Инвестиционната активност представлява ключов фактор за този бърз растеж, смятат от банката. По последни данни активите под управление в региона ЦИЕ, в страните, в които банката оперира, са достигнали €133 милиарда през 2025 г., като нарастват с двуцифрен темп.

"Налице е устойчив пазар на труда с ниска безработица, недостиг на квалифицирани служители, което, наред с увеличението на възнагражденията в публичния сектор, допринася за ръста на заплатите в частния сектор", допълни още Марано.

Той разкри, че увеличението на възнагражденията със сигурност се забавя спрямо 2025 г., но все така остава с положителен знак. "Това означава, че домакинствата ще продължат да отчитат увеличение на реалните си доходи, което е благоприятно за потреблението", заяви още той.

По-ниските разходи по финансиране се очаква да подкрепят и растежа на кредитирането в частния сектор, тъй като повечето централни банки в региона все още имат пространство за допълнително понижаване на лихвите, коментираха експертите.

Сред външните рискове, които могат да окажат влияние върху позитивните резултати в региона, е състоянието на производството в Германия - основният бизнес партньор на страните в региона.

Глобален контекст

Основен двигател на глобалния растеж остава изкуственият интелект, особено зад Океана, заяви Едоардо Кампанела, директор и главен редактор на The Investment Institute by UniCredit. Според него обаче сме далеч от AI балон. Съществуват рискове от свръхкапацитет в инвестициите в дейта центрове - тенденция, която си струва да бъде по-задълбочено проследена, коментира още той.

Кампанела посочи, че икономиката на еврозоната остава относително устойчива, подкрепена от вътрешното търсене и фискалните стимули в Германия, докато структурното забавяне на китайската икономика вероятно ще се запази. 

На този фон, заяви експертът, страните от региона се намират в благоприятна позиция да се утвърдят като двигател на икономически растеж за целия континент.


