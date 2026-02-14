Старши експерт в Антикорупционния фонд: Непрекъснато се говореше за един сигнал, който не е могъл да бъде придвижен напред

© Bulgaria ON AIR Едва ли в случая "Петрохан" ще се стигне до пълното разплитане на историята. Изглежда да има една версия относно случилото се и тя, по всичко личи, е елиминирала останалите версии. Това заяви старши експертът в Антикорупционния фонд Андрей Янкулов в ефира на Bulgaria ON AIR.



"Това е многопластов казус, където нещата са се развивали доста назад в годините. Това е видно от доста публикувана информация, държавните органи са знаели, извършвали са проверки назад в годините. Днес разбираме от съдържание на документ - справката от ДАНС - ако е автентична, на база на самия текст, информация за дейността на тази група е била налична и проверявана от 4 години. ДАНС са я посещавали хижата. Има една част, където се говори с други държавни органи, където са участвали служители на ДАНС", каза Янкулов.



Той изтъкна, че в публичното пространство се говори как част от групата от "Петрохан" са били сътрудници на ДАНС.



Гостът припомни, че в първото публично изявление след откриването на първите жертви Деньо Денев и Борислав Сарафов говореха за паравоенна организация, която е правела опит да изземва функциите на държавата или е действала в пълна колаборация с държавата. Той припомни, че изказването на и.ф главен прокурор Борислав Сарафов е първата му публична появи от около година.



"Дейността на ДАНС по този казус е обвита в мъгла. Непрекъснато се говореше за един сигнал, който не е могъл да бъде придвижен напред, как не е свързан със случая, ако касае паравоенна организация. За педофилията не са събрани доказателства. Има много неясни моменти. Въпросите имат нужда от отговори от различни структури на правоохранителните органи. Оказват се замесени дълга верига от органи - не е една държавна агенция или юридическо лице", заяви Андрей Янкулов.



В парламента от прокуратурата бяха изпратени материали от разследването.



"Досъдебното производство е на няколко дни за 6-те лица. Нека го използваме този стандарт и за други случаи като "Джуджетата", "Нотариуса". Политическа нишка се прокрадна - виждаме последните дни какво се случва. ИТН очаква тази тема да ги изстреля в предизборната кампания и да им върне проценти", убеден е бившият зам.-правосъден министър в ефира на Bulgaria ON AIR.



Янкулов е убеден, че без такъв не е можело да се развива дейността.



"Политически да се опъне чадър върху каквато и да било дейност - той не може да се опъне от друг, освен от правоохранителните органи", категоричен е експертът в Антикорупционния фонд.