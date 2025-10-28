ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Средното възнаграждение на магистратите е до 8730 лв., получават и 5500 лв. за облекло
Според новите данни, възнагражденията на някои съдии ще достигнат близо 24 000 лева месечно.
"Броят на приключените дела през тази година ще бъде с 18% по-нисък, отколкото преди десет години“, отбеляза проф. Киров, който е преподавател по конституционно право.
Експертът подчерта, че проблемът не е в самите заплати на магистратите, а в дисбаланса между тях и останалите професии в публичния сектор. "Един младши прокурор днес получава повече от професор по право преди неговото пенсиониране“, коментира той.
Проф. Киров даде и конкретни примери за ниската ефективност на съдебната власт – сред тях е продължаващото с години дело "Дебора“, което "все още е на стартова позиция“, както и дела за пътнотранспортни произшествия, разглеждани по 7–8 години.
Правният експерт Иван Брегов добави, че бюджетът на съдебната власт за 2026 г. ще бъде около 1 милиард евро, като 88% от средствата са предвидени за заплати и допълнителни възнаграждения.
"Средната заплата на съдия, прокурор или следовател в системата в момента е 8 730 лв., без да се включват допълнителните четири заплати бонус и 5 500 лв. за облекло годишно“, уточни Брегов.
Той посочи, че проблемът е по-скоро в твърде раздутия щат на съдебната система. В момента има 715 незаети щатни бройки, а за следващата година се планира обявяването на конкурси за още около 150 нови места. Освен това липсва ефективен механизъм за отстраняване на членове на ВСС, които не изпълняват своите задължения.
По повод архивите на Петьо Еврото, Брегов заяви: "Той е жив и от време на време влиза и излиза от България, но никой не го търси. Вероятно държи архиви не за себе си, а за някой много над него.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-ак...
09:20 / 28.10.2025
Рекордна цена за смилянския боб
08:47 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета
09:27 / 28.10.2025
Проф. Георги Рачев зарадва жителите на Пловдив, София и Варна
07:59 / 28.10.2025
Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия"
07:54 / 28.10.2025
Мегаинвестицията, която ще отвори нови хиляда работни места в Пло...
08:09 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS