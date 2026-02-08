Според Демерджиев откритите днес трима души са били убити

© Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Това написа бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев по повод новината за намерените три тела в кемпер край Враца.



Публикуваме целия пост без редакторска намеса:



Шестима мъртви. Единият - дете.



След тримата, намерени мъртви в хижа “Петрохан", сега трима са намерени край Враца. Изникват много въпроси. Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не?!



Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително.



Нелегитимният и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател.



Държава няма - това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага!



Повече така не може и не бива. Наистина е време за промяна. Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?!