ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Според Демерджиев откритите днес трима души са били убити
Автор: Марияна Стойчева 17:15Коментари (2)4345
©
Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Това написа бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев по повод новината за намерените три тела в кемпер край Враца.

Публикуваме целия пост без редакторска намеса: 

Шестима мъртви. Единият - дете.

След тримата, намерени мъртви в хижа “Петрохан", сега трима са намерени край Враца. Изникват много въпроси. Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не?!

Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително.

Нелегитимният и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател.

Държава няма - това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага!

Повече така не може и не бива. Наистина е време за промяна. Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?!


Още по темата: общо новини по темата: 68
08.02.2026 Полицията: Човекът, който е подал сигнала, има лятна кошара в района
08.02.2026 Официално от властите: Установена е стрелба вътре в кемпера, но не и
отвън
08.02.2026 Откриха оръжие в кемпера с трите трупа
08.02.2026 Съдебен психиатър: Става дума за убийство с добри намерения
08.02.2026 Смъртта на тримата души, открити в кемпер над Враца, е причинена от огнестрелни рани?
08.02.2026 Калушев цитира "Борба" на Христо Ботев, после откриват трите трупа до лобното място на поета революционер
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Невероятно милиционерско прозрение! Всички си мислеха, че става въпрос за спонтанна естествена смърт.
0
 
 
Рязко да се вдигнат заплатите в МВР за да има резултати.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Полицията: Човекът, който е подал сигнала, има лятна кошара в рай...
18:15 / 08.02.2026
Жени Калканджиева: Разкритията в досиетата "Епстийн" поставят стр...
18:13 / 08.02.2026
Официално от властите: Установена е стрелба вътре в кемпера, но н...
17:47 / 08.02.2026
Откриха оръжие в кемпера с трите трупа
17:34 / 08.02.2026
Съдебен психиатър: Става дума за убийство с добри намерения
17:27 / 08.02.2026
Калушев цитира "Борба" на Христо Ботев, после откриват трите труп...
16:30 / 08.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: