ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Според Демерджиев откритите днес трима души са били убити
Публикуваме целия пост без редакторска намеса:
Шестима мъртви. Единият - дете.
След тримата, намерени мъртви в хижа “Петрохан", сега трима са намерени край Враца. Изникват много въпроси. Най-важният - ако МВР действаше по-адекватно, можеше ли последните трима да бъдат издирени приживе и спасени. Едно дете да се прибере при родителите си. Как така престъпниците са ги намерили, а ДАНС, МВР и службите - не?!
Вътрешният министър Митов и главният секретар на МВР Рашков мълчат оглушително.
Нелегитимният и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов се появи апокрифно в някаква нелегална фабрика за цигари и на практика се държа като наблюдател.
Държава няма - това е единственото впечатление, което остава и заключение, което се налага!
Повече така не може и не бива. Наистина е време за промяна. Шестима души са мъртви и няма значение какви са били. Ако са извършвали нещо незаконно, мястото им е било в затвора, не в моргата. Що за държава е тази, която нехае и не може да защити дори живота на гражданите си?!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 68
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 0 мин.
0
преди 1 ч. и 21 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Полицията: Човекът, който е подал сигнала, има лятна кошара в рай...
18:15 / 08.02.2026
Жени Калканджиева: Разкритията в досиетата "Епстийн" поставят стр...
18:13 / 08.02.2026
Официално от властите: Установена е стрелба вътре в кемпера, но н...
17:47 / 08.02.2026
Откриха оръжие в кемпера с трите трупа
17:34 / 08.02.2026
Съдебен психиатър: Става дума за убийство с добри намерения
17:27 / 08.02.2026
Калушев цитира "Борба" на Христо Ботев, после откриват трите труп...
16:30 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS