|Спират лифта до Седемте рилски езера
Профилактиката ще се извърши на 2,1-километровия седалков лифт до хижа "Рилски езера" и до циркуса ще се стига само пеша.
Съоръжението няма да превозва пътници за периода на профилактиката, тоест около месец, съобщават от фирмата, която стопанисва съоръжението, предава "Булфото".
