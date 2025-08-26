Спешно забраниха риболова в някои реки

© Земеделският министър подписа общо четири заповеди, регламентиращи забрана за любителски риболов по реки в различни райони на страната. Това е съгласувано с изискване на Закона за рибарството и аквакултурите и е във връзка с изготвени писма от Басейнова дирекция. Забраната, наложена заради голямото маловодие, ще продължи до 30 септември, съобщават НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България".



И така, съобразно писмата на Басейнова дирекция "Дунавски район“ се забранява риболова в:



*Манастирска и Голема река – от устията до вливането в река Лом



*Стакевска река – от с. Стакевци до вливането в река Лом



*река Ерма – от гр. Трън до границата със Сърбия



*Стара река – от извора до вливането й в Златаришка река



Съобразно изискване на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ се забранява риболова в:



*река Триградска и притоците й – от моста на Механичен цех до моста над пещера Дяволското гърло.



*река Буйновска – от горния мост в м. "Попини лъки“ до мост на екопътека "Дяволска пътека“.



*река Мугленска с притоците й – от изворите до вливането в река Триградска



*река Бяла река – от с. Куртово до вливането й в река Стряма



*река Мечка – от с. Мечка до вливането й в Марица



*река Стряма – от с. Ръжево Конаре до вливането й в Марица



*река Чепеларска – от ВЕЦ "Асеница 1“ до вливането й в Марица



*река Котленишка в община Котел



*река Твръдишка в община Твръдица



*река Козаревска в община Твърдица



*река Чумеренска в община Твърдица



*река Габровница с притоците й – от долната граница на НП "Централен Балкан“ до бариерата на ДЛС "Мазалат“ при с. Скобелево заради тазгодишното маловодие.