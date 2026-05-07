Министерският съвет одобри нов механизъм за спешна дезинсекция в цялата страна за летния сезон на 2026 г., като гласува бюджет от 1 278 230 евро за мониторинг и обработки. Пръскането ще се извършва в периода от май до септември, за да се ограничи разпространението на насекоми и свързаните с тях заболявания, разбра Plovdiv24.bg.

Оперативните дейности са възложени на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като финансовият ресурс се пренасочва от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието и храните.

Новият механизъм е приет като спешна алтернатива, след като стандартната обществена поръчка бе блокирана от жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Първоначалната процедура е била прекратена поради административни нарушения, които са застрашавали обективния избор на изпълнител. Чрез правителственото решение се елиминира рискът от тримесечно забавяне и се гарантира, че обработките ще започнат в пика на биологичния цикъл на насекомите.

За осигуряване на логистиката вече са проведени координационни срещи с кметовете на дунавските общини и представители на най-засегнатите региони. Планът за действие е изготвен в синхрон между Министерския съвет, общините и водещи експерти, за да се подсигури навременна реакция по места през следващите месеци.