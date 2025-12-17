ИЗПРАТИ НОВИНА
Спешна среща в АПИ по въпроса с Околовръстното на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:34
Протестиращи за разширяване на Околовръстното пловдивчани се срещнаха с ръководството на Агенция инфраструктура" по въпросите за пътя на Пловдив, премахване на мантинелите и т.н. Plovdiv24.bg припомня, че миналата седмица жители на селата до Пловдив блокираха пътя за няколко часа и излязоха на протест с редица искания.

Те бяха подкрепени и от кметове, а конкретният повод беше смъртта на младо семейство и едното им дете след челен удар с камион. Във вечерта на 24 ноември те се връщали от празнуване на рожден ден, сблъсъкът е станал. След като шофьорът на тежкотоварното возило се е разсеял заради паднал телефон е навлязал в другата лента за насрещно движение. По-малкото дете, което е било в детско столче, изпадна в кома и бе настанено в УМБАЛ "Свети Георги".

Днес представители на сдруженията, организирали протестите, заедно с адв. Иван Демерджиев са провели важна среща с председателя на АПИ – Йордан Вълчев и неговия екип.

Ето и подробностите:

Срещата се състоя със съдействието на Областния управител проф. Янчева

Темата беше ясна и категорична:

- опасните мантинели

- ускорено изграждане на Околовръстното шосе на Пловдив

Ето какво постигнахме днес:

Още утре 18.12.2025 г. представители на АПИ, КАТ, еколога на община "Родопи“ и нашите сдружения ще извършат оглед на трасето, като ще бъдат набелязани най-опасните участъци, на които настояваме за спешно премахване на мантинелите.

Ще бъде изготвен официален протокол, който ще бъде изпратен до АПИ. В началото на януари ще се проведе междинна среща преди да бъде възложено изготвяне на проект за изменение на съществуващото положение.

Към момента протестите ни са на пауза. Ще обсъдим предложените решения и ще следим всяка стъпка. И тогава ще решим какви ще са следващите ни действия

Не се отказваме, защото безопасността е на първо място. Гласът ни беше чут – борбата продължава! Благодарим на всички, които ни подкрепят! Заедно можем да постигнем промяна!


