Спешна евакуация в жилищен блок в София

Евакуираха жители заради пожар в блок в София. Това съобщиха за ФОКУС от МВР.



По информация на полицията причината е пожар в асансьор в столичния квартал "Сухата река“.



Няма пострадали при инцидента. По неофициална информация на място са били изпратени 2 противопожарни автомобила и 8 огнеборци.