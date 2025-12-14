ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:36Коментари (0)1999
©
След влизането на еврото в България имотният пазар малко ще се успокои. Прогнозата направи в ефира на "Брюксел 1" Александър Бочев - бивш председател на Националното сдружение за недвижими имоти, а сега член на контролния съвет. 

В никакъв случай няма има застой или спад на цените, но вероятно ще се върнем на ръстове в цените на около 7-8 до 10 процента на годишна база", посочи гостът.  

Той коментира темата за имотния пазар на прага на влизането на България в еврозоната заедно с Полина Стойкова - изп.-директор на една от големите имотни агенции.

"Цените на имотите са в евро от 20 години и може би ние сме един от секторите, в които потребителите няма да усетят някаква драматична разлика. Просто вече ще могат да се разплащат само във валутата, в която реално се договарят", каза Стойкова пред Bulgaria ON AIR.  

По думите ѝ за пет години имотите у нас са поскъпнали двойно, но и доходите са станали двойно по-високи.

На въпрос на Милена Милотинова ще стане ли България по-привлекателна за закупуване на имоти от чужденци след влизане в Еврозоната, Стойкова отговори:

"Имаме вече индикации за това, от юли насам имаме засилване на интереса. Наблюдаваме, че британци проявяват интерес и закупуват имоти. Даже в момента като че ли чужденците са по-активни на пазара в България, отколкото българите, които заеха изчаквателна позиция".

Нищо драстично не се случва с цените на имотите у нас, категоричен беше Александър Бочев по повод твърденията за "балон" в цените на имотите.

"Аз от над 30 години се занимавам с недвижими имоти и около 25 поне от тях съм чувал за "балона" на недвижими имоти. Ръст е имало и 2007 година, и 2008 година, след това от 2014 година насам почти непрекъснат ръст на цените. В сравнение със страните, които преди нас са влезли в Еврозоната, общо взето сценарият е почти същият.

В Хърватия покачванията на цените в предходните години са били пикови. Двете години след приемането им в Еврозоната нивата са се успокоили. Смятам, че тук ще се случи същото, имайки предвид, че ръстът на цените към третото тримесечие е около 18% и вероятно ще се запази до края на годината, което в сравнение с предходните години е малко по-високо", анализира експертът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Д-р Ваня Нушева: Изборите ще са от 15 март нататък
08:27 / 14.12.2025
Политолог: Възможно е новогодишното обръщение да не бъде направен...
08:31 / 14.12.2025
Прогноза за неделя, 14 декември
08:25 / 14.12.2025
Промени влизат в сила от днес
06:00 / 14.12.2025
ПП-ДБ връщат мандата!
22:03 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
12:18 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Преброяване на населението 2021 година
Кабинетът "Желязков" подава оставка
България в еврозоната
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: