Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените

След влизането на еврото в България имотният пазар малко ще се успокои. Прогнозата направи в ефира на "Брюксел 1" Александър Бочев - бивш председател на Националното сдружение за недвижими имоти, а сега член на контролния съвет.



В никакъв случай няма има застой или спад на цените, но вероятно ще се върнем на ръстове в цените на около 7-8 до 10 процента на годишна база", посочи гостът.



Той коментира темата за имотния пазар на прага на влизането на България в еврозоната заедно с Полина Стойкова - изп.-директор на една от големите имотни агенции.



"Цените на имотите са в евро от 20 години и може би ние сме един от секторите, в които потребителите няма да усетят някаква драматична разлика. Просто вече ще могат да се разплащат само във валутата, в която реално се договарят", каза Стойкова пред Bulgaria ON AIR.



По думите ѝ за пет години имотите у нас са поскъпнали двойно, но и доходите са станали двойно по-високи.



На въпрос на Милена Милотинова ще стане ли България по-привлекателна за закупуване на имоти от чужденци след влизане в Еврозоната, Стойкова отговори:



"Имаме вече индикации за това, от юли насам имаме засилване на интереса. Наблюдаваме, че британци проявяват интерес и закупуват имоти. Даже в момента като че ли чужденците са по-активни на пазара в България, отколкото българите, които заеха изчаквателна позиция".



Нищо драстично не се случва с цените на имотите у нас, категоричен беше Александър Бочев по повод твърденията за "балон" в цените на имотите.



"Аз от над 30 години се занимавам с недвижими имоти и около 25 поне от тях съм чувал за "балона" на недвижими имоти. Ръст е имало и 2007 година, и 2008 година, след това от 2014 година насам почти непрекъснат ръст на цените. В сравнение със страните, които преди нас са влезли в Еврозоната, общо взето сценарият е почти същият.



В Хърватия покачванията на цените в предходните години са били пикови. Двете години след приемането им в Еврозоната нивата са се успокоили. Смятам, че тук ще се случи същото, имайки предвид, че ръстът на цените към третото тримесечие е около 18% и вероятно ще се запази до края на годината, което в сравнение с предходните години е малко по-високо", анализира експертът.