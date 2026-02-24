ЗАРЕЖДАНЕ...
|Социалният министър: Искаме да предотвартим практиката "Глас срещу хляб"
Вчера самият той обяви, че на разговора ще присъстват и и регионалните директори.
По думите му структурите на социалното ведомство са наясно какво трябва да свършат, за да се изпълни тази цел. "Инструктирали сме както тях, така и дирекциите за социални подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги. През последните години наблюдаваме практика, при която ръководители в центрове за възрастни хора и настаняване от семеен тип, са подвластни по един или друг и влияят на правото на глас на тези български граждани", допълни Адемов.
По време на срещата Агенцията за социално подпомагане получи задача да следи внимателно да няма злоупотреби при предстоящото раздаване на хранителни продукти на най-уязвимите. Министърът ускори раздаването на хранителните пакети, за да достигнат те до най-нуждаещите се в най-тежките месеци. Хранителните пакети с 11 продукта ще достигнат до над 530 000 домакинства, а раздаването ще започне в средата на март поетапно.
"Тази подкрепа е от държавата с помощта на европейски средства. Няма да допуснем по никакъв начин тя да бъде използвана в предизборната кампания. Инструктирали сме директорите на Регионалните дирекции за социално подпомагане да участват и да контролират процеса“, заяви Адемов.
"Ще работим за това доверието в институциите да бъде възстановено през инструментите на социалната политика", каза още той.
Служебният социален министър заяви категорично, че се прави всичко възможно, за де осигури подкрепа за уязвимите групи. "Правим го и чрез енергийното подпомагане. Подкрепени са и учениците от 1-ви до 4-ти клас -това са 180 963, които предстои да получат за втори учебен срок помощ от 77 евро. Учениците от 8-ми клас също ще получат финансова помощ", каза Хасан Адемов.
