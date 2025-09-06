ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Социален антрополог: Който е най-див и кръвожаден, той ще спечели
Автор: ИА Фокус 17:35Коментари (0)159
© NOVA NEWS
След бруталния побой над полицейски началник в Русе, темата за нарастващата агресия сред младите хора отново излезе на дневен ред. В ефира на NOVA NEWS социалният антрополог Харалан Александров коментира тревожните тенденции в българското общество, като подчерта, че се намираме в период на сериозен социален и емоционален срив.

"Наблюдаваме вълна от агресия сред младите. След случая в Русе стана ясно, че всеки може да стане жертва – независимо от статута и позицията си“, посочи Александров.

По думите му става въпрос за провал не просто на институции, а на самата афективна система – способността на психиката да удържа агресията и да я преобразува в съревнование или във вербално изразяване.

"Това се случва все по-често. Това е не само родителски провал, но и провал на нашето разбиране за движещите сили на обществения живот“, подчерта експертът.

Според него фрустрацията на огромна част от обществото е основен източник на тази агресия, която се материализира най-видимо сред младите хора – чрез насилие, улични конфликти и липса на базова емпатия.

Александров подчерта, че оттук нататък въпросът е какъв подход ще възприеме държавата спрямо агресията у младежите: "Има два пътя – терапевтичният, при който разглеждаме младите като жертва на лоши социални обстоятелства и ги култивираме, или репресивният – с наказание и контрол.“

Според него, само със сила не може да се постигне промяна, защото проблемът е дълбоко вкоренен и изисква системен, дългосрочен отговор, включително в сферата на образованието, семейството и публичната среда.

- За протестите на "Възраждане“ и "Величие“: "Битка за лидерство в полето на регреса“

Александров коментира и текущите политически събития, включително протестите на "Възраждане“ и "Величие“.

"Битката за лидерство ще се развие в полето на регреса – тоест, който е най-див и кръвожаден, той ще спечели. За щастие, огромен процент от българското общество не е склонно да подкрепи радикално управление“, добави социалният антрополог.

Накрая Александров отбеляза, че въпреки насоченото внимание към еврозоната, истинската тревога на хората е другаде: "Това, което тревожи обществото, не е самото влизане в еврозоната, а страхът, че ще станем прекалено зависими от лидерството на Европейския съюз.“


Още по темата: общо новини по темата: 910
06.09.2025 Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследство като президент и за бъдещето си като политик
05.09.2025 Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загубиха образа
си
04.09.2025 Каракачанов: Не виждам проблем български политици да развиват отношения с
Китай
04.09.2025 Борисов: Не знам Китай да е обявен за вражеска държава
03.09.2025 Пеевски: Ще направя много разкрития
03.09.2025 Парламентът отхвърли референдума на "Възраждане" за лева, Костадинов и групата напуснаха залата
предишна страница [ 1/152 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Родителите на единия от задържаните младежи: Полицейският шеф и с...
16:57 / 06.09.2025
Италианец с бизнес в Пловдивско строи православни храмове и памет...
16:07 / 06.09.2025
Прокуратурата поиска задържане под стража и за четиримата обвинен...
16:16 / 06.09.2025
Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследств...
15:14 / 06.09.2025
Постоянен арест за младия мъж, обвинен за дерайлирането на трамва...
15:05 / 06.09.2025
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българи...
14:36 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Новите европейски площадки в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: