Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:50
©
Еконт публикува обръщение към своите клиенти, партньори и служители, в което обяснява причините за временно увеличените забавяния при доставките. Компанията отчита, че през 2025 година електронната търговия в България бележи силен подем, а месечният обем на пратките е нараснал от 4 на 5 милиона. Това развитие е положително за бизнеса, но поставя системата под натиск, който надминава текущия капацитет на логистичната инфраструктура.

От Еконт подчертават, че рязкото увеличение не е било неочаквано. Още в края на 2024 г. компанията е видяла ясно накъде се движи пазарът и е започнала дългосрочна програма за разширяване. Тя включва изграждане на нови логистични центрове, разширяване на съществуващи бази и осигуряване на по-големи работни пространства в големите градове.

Паралелно с това се провежда и най-активната до момента кампания по подбор на служители – от есента на 2025 г. към екипа се присъединяват около 40 нови попълнения месечно. Компанията е увеличила и възнагражденията на своите куриери и администратори, а управленските екипи се трансформират с участието на нови експерти.

Всички тези стъпки обаче изискват време – време за проектиране, строителство, обучение и въвеждане в работа на новите екипи.

"Скоростта, с която растат обемите за доставка, в момента изпреварва скоростта, с която се разгръща физическата инфраструктура“, съобщи в социалните мрежи собственикът на компанията Николай Събев.

Именно това води до около три процента увеличение на забавените пратки.

Ръководството на Еконт поема отговорност и поднася извинение към хората, засегнати от забавянията. В изявлението се подчертава, че предприетите мерки вече дават резултати и компанията е уверена, че скоро ще разполага с пълния капацитет, необходим за навременно обслужване дори при още по-големи обеми.

"Правим всичко това, за да носим повече ползи и свобода на хората", завършва официалното съобщение, придружено с благодарност за доверието и търпението на клиентите и партньорите.







Не ползвам еконт от години и отказвам да пращам, ако някой особено държи на тях.
