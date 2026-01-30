ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственик на агенция: България е най-добрата страна в ЕС за инвестиции в имоти с цел препродажба
Според данни на Евростат за третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в Европейския съюз са се повишили с 5,5% на годишна база, а в еврозоната – с 5,1%.
България попада в тройката на страните с най-голям ръст на цените на имотите – 15,4%, след Унгария (+21,1%) и Португалия (+17,7%). За десетгодишния период от 2015 до 2025 г. цените на жилищата у нас са се увеличили с 156%, което означава почти утрояване, макар че все още не са сред най-високите в ЕС.
По думите на Йордан Йорданов българският пазар остава силно перспективен, с висок потенциал за инвестиционна доходност. Паралелно с това секторът навлиза в етап на по-строга регулация и ускорена дигитализация.
В краткосрочен план, на фона на липсата на приет държавен бюджет, експертът очаква запазване на ценовите нива през първите няколко месеца.
Дългосрочната прогноза обаче е за устойчиво покачване на цените, обусловено от повишаването на стандарта на живот, доходите и очакванията на купувачите.
"Очакваме ръст в търсенето на по-качествени, по-просторни и по-комфортни имоти. Изключително важно е да се запази конкурентното предимство на България по отношение на ниските данъчни ставки, в противен случай балансът може да се наруши“, коментира Йорданов.
По думите му, България в момента е най-добрата страна в ЕС за инвестиции в недвижими имоти с цел препродажба, а именно този сегмент движи пазара нагоре.
Допълнителен фактор за ръста на цените е завръщането на близо 100 000 българи в страната през последните пет години. С влизането в еврозоната се очаква и значително увеличаване на интереса от страна на граждани на Европейския съюз.
По-достъпните цени на имотите в сравнение с други държави от еврозоната, съчетани с добри условия за живот, правят България все по-привлекателна дестинация за покупка на недвижима собственост.
"Вече говорим за по-голям европейски пазар в спокойна, сигурна и свободна страна, с хубави хора, вкусна храна и отличен нощен живот. Това неминуемо ще увеличи интереса към България“, посочва предприемачът.
Той допълва, че тази тенденция вече се наблюдава най-силно в София и Бургас, което е причина агенцията да инвестира в подготовката на брокери с английски език за работа с чуждестранни клиенти.
Йордан Йорданов прави паралел с други новоприсъединили се към еврозоната държави, като отбелязва, че ситуацията в Хърватска е най-близка до българската.
Очаква се затягане на правилата при имотните сделки, особено в частта с администрирането на лични данни, декларациите по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и задълбочените проверки на клиенти. Това води до по-голяма административна тежест, но и до търсене на по-ефективни електронни решения.
Нагласите на клиентите към покупка на имоти се променят положително. Все повече хора възприемат недвижимата собственост като сигурен инвестиционен инструмент с висока доходност.
"С отпадането на валутния борд БНБ освободи резервите на банките в размер на над 7,5 млрд. евро, които са готови за кредитиране. Очакваме запазване на лихвените нива, а дори е напълно възможно те да паднат под 2%“, прогнозира Йорданов.
Според експерта влизането в еврозоната ще повиши доверието в България и ще отвори огромен нов пазар.
"В такава среда е изключително важно клиентите да работят с професионалисти. По-добре повече и дори излишна информация, отколкото недостатъчна – говорим за сериозни суми, а грешките могат да струват скъпо“, заключава Йордан Йорданов.
