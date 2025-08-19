ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:55
©
Повечето концесионери по Южното Черноморие вече са изпълнили законовото задължение да обявяват цените на чадъри и шезлонги едновременно в левове и евро. На плаж Крайморие например на всички входове са поставени табели с актуалните тарифи.

"При нас цените са фиксирани. Сами виждате, че не сме ги закръглили – 4 евро и 9 цента, 12,78 евро. Нямаме право да ги променяме, защото са определени по договор“, обяснява пред БНТ концесионерът Николай Димитров.

Чужденците често предпочитат да плащат в европейската валута, макар тя все още да не е официално платежно средство у нас. Основният проблем идва при връщането на рестото.

"Нямаме никакво количество евроцентове. От догодина ще трябва да имаме. Сега, ако някой плати в евро, връщаме разликата в левове“, казва още Димитров.

Заведенията край плажовете също издават касови бележки с цени в двете валути.

"Като дойдат чужденци, предпочитат да си плащат в евро“, обяснява собственичката на плажно заведение Нина Баева.

Българските туристи обаче забелязват друга тенденция – поскъпване още преди официалното въвеждане на еврото.

"Не знам дали е спекула или не, но не са добре работите“, споделя клиентът Петко Стойнов.

Ресторантьорите отричат умишлено увеличение на цените, но признават, че адаптирането към новите изисквания е струвало скъпо.

"Когато имаме меню с картинки, няма как да разместим цените – трябва до тези в левове да добавим и в евро. Стои грозно, застъпва ястията. Едно такова меню струва 100 лв., а на заведение трябват поне 12“, казва Мая Пепелянкова, собственик на ресторант.

Още отсега се обсъжда догодина цените да бъдат закръглени – най-вероятно нагоре. Това поражда притеснения сред клиентите, но за бизнеса изглежда неизбежна стъпка с оглед на бъдещото въвеждане на еврото.


Статистика: