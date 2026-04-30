Сняг заваля в Пършевица. Тази вечер е възможно по високите квартали на София да завали сняг. Сняг се очаква и в района на Драгоман, Трънско и Пернишко. Вадете елхите, призоваха къде на шега, къде не точно от Meteo Balkans.

Пършевица е ски курорт в Стара планина на България. Разположен на 1300 метра надморска височина, той се намира на 25 километра от Враца и на 112 километра от столицата София.

Прогноза за България за 30.04.2026

След обяд ще бъде облачно с валежи от дъжд. На места в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана ще са значителни по количество. В планинските райони валежите ще са от сняг.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 8°-10° в Северна България до 14° - 16° на места в Южна. В София максималната температура ще е около 10°.

Прогноза за България за 01.05.2026

Атмосферното налягане е и ще остане значително по-високо от средното за месеца. През нощта облачността от северозапад ще започне да се разкъсва, а валежите ще отслабват и ще спират, най-късно в югоизточните райони. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, за София - около 2°. Утре ще има разкъсана, предимно значителна облачност. На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – слаб сняг. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°.

В планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.