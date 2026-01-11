ИЗПРАТИ НОВИНА
Сняг и минусови температури на АМ "Тракия": Бъдете внимателни! 
Автор: Илиана Пенова 16:45
© Facebook
Снеговалежът на АМ "Тракия" е интензивен. Шофьори споделят кадри в социалните мрежи от участъка преди тунел "Траянови врата" в посока София. 

От тях се вижда, че пътното платно не е много добре почистено. Температурите днес предразполагат към заледяване. ФОКУС ви съветва да шофирате с повишено внимание и подготвени за зимните условия автомобили.


Facebook


Статистика: