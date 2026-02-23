ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Снимай, снимай": Любопитен детайл в записите от Петрохан поражда нови въпроси
В своя публикация във Facebook Желев поставя конкретен въпрос, възникнал след детайлен преглед на дългите видеа, качени публично в YouTube:
"Кой казва до камерата "Снимай, снимай", след като тримата, останали на хижата, вече са се отдалечили?“
По думите му, при внимателно гледане кадър по кадър се чува отчетлив глас в момент, когато хората вече се насочват към хижата. "В един момент — когато хората вече се отдалечават и влизат към хижата — се чува глас, който доста отчетливо казва: "Снимай, снимай“, отбелязва журналистът.
Той подчертава, че не прави категорични заключения, а поставя въпроси относно произхода на звука: "Кой го казва? Откъде идва звукът? Наблизо ли е човекът? Зад камерата ли се намира? Не знам.“
Желев изразява надежда, че разследващите органи са извършили професионален анализ на аудио- и видеоматериалите и са наясно с източника на звука. В същото време той посочва, че когато множество хора разглеждат едни и същи кадри, често се открояват детайли, които първоначално са останали незабелязани.
Към публикацията си журналистът прилага кратък откъс от публичното видео, без редакция или обработка, като оставя на аудиторията сама да прецени какво се чува. "Надявам се просто да има ясно обяснение“, завършва той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Тренд": Пет сигурни формации в следващия парламент
08:08 / 23.02.2026
Започват Великденските пости
08:04 / 23.02.2026
Православна църква почита паметта на Свети Поликарп Смирненски
07:54 / 23.02.2026
Зимата си тръгва
07:55 / 23.02.2026
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петр...
23:19 / 22.02.2026
При сигналите за педофилия ГДБОП искали свидетелят да излезе от а...
22:21 / 22.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS