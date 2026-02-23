© Журналистът Светлин Желев обърна внимание на трудно забележим детайл в публично разпространените видеозаписи по случая в Петрохан. Записите бяха публикувани от Министерство на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България и впоследствие станаха обект на активен обществен интерес и анализ в социалните мрежи.



В своя публикация във Facebook Желев поставя конкретен въпрос, възникнал след детайлен преглед на дългите видеа, качени публично в YouTube:



"Кой казва до камерата "Снимай, снимай", след като тримата, останали на хижата, вече са се отдалечили?“



По думите му, при внимателно гледане кадър по кадър се чува отчетлив глас в момент, когато хората вече се насочват към хижата. "В един момент — когато хората вече се отдалечават и влизат към хижата — се чува глас, който доста отчетливо казва: "Снимай, снимай“, отбелязва журналистът.



Той подчертава, че не прави категорични заключения, а поставя въпроси относно произхода на звука: "Кой го казва? Откъде идва звукът? Наблизо ли е човекът? Зад камерата ли се намира? Не знам.“



Желев изразява надежда, че разследващите органи са извършили професионален анализ на аудио- и видеоматериалите и са наясно с източника на звука. В същото време той посочва, че когато множество хора разглеждат едни и същи кадри, често се открояват детайли, които първоначално са останали незабелязани.



Към публикацията си журналистът прилага кратък откъс от публичното видео, без редакция или обработка, като оставя на аудиторията сама да прецени какво се чува. "Надявам се просто да има ясно обяснение“, завършва той.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.