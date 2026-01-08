ЗАРЕЖДАНЕ...
Снегът дойде по-рано от очакваното
Тази сутрин в София термометрите са отчели -1 градуса. Сняг е завалял и в редица други градове като Враца, Тетевен и Плевен.
Още новини от Национални новини:
Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
21:12 / 07.01.2026
Собственикът на танкера "Кайрос" преведе цялата сума за операцият...
19:13 / 07.01.2026
Частично бедствено положение в община Крумовград
19:11 / 07.01.2026
Критичнo положение в община Кирково!
19:10 / 07.01.2026
От последните минути: Периодът на двойно обращение няма да бъде у...
16:19 / 07.01.2026
АББ: Клонове на банки ще работят и в събота
15:52 / 07.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
