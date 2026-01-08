© Meteo Bulgaria София осъмна със сняг. Към този час навън не вали, но има снежна покривка и е студено.



Тази сутрин в София термометрите са отчели -1 градуса. Сняг е завалял и в редица други градове като Враца, Тетевен и Плевен.



