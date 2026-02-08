ИЗПРАТИ НОВИНА
Смъртта на тримата души, открити в кемпер над Враца, е причинена от огнестрелни рани?
Автор: ИА Фокус 17:13
© BulNews
По непотвърдени данни смъртта на тримата души, открити в кемпер в гората над Враца, е причинена от огнестрелни рани, съобщи БНР. 

По-рано днес бе открит изоставен кемпер в гориста местност над Враца, край връх Околчица. По неофициална информация в него са намерени три тела - на издирваните Ивайло Калушев и другите двама, както и огнестрелно оръжие.  Предполага се, че откритият кемпер да е същият, който се издирва по случая "Петрохан" и е свързан с изчезването на Ивайло Калушев.

Припомняме, че с издирвания Калушев бяха още 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков.


Още по темата:
08.02.2026 Полицията: Човекът, който е подал сигнала, има лятна кошара в района
08.02.2026 Официално от властите: Установена е стрелба вътре в кемпера, но не и
отвън
08.02.2026 Откриха оръжие в кемпера с трите трупа
08.02.2026 Съдебен психиатър: Става дума за убийство с добри намерения
08.02.2026 Според Демерджиев откритите днес трима души са били убити
08.02.2026 Калушев цитира "Борба" на Христо Ботев, после откриват трите трупа до лобното място на поета революционер
Още новини от Национални новини:
Полицията: Човекът, който е подал сигнала, има лятна кошара в рай...
18:15 / 08.02.2026
Жени Калканджиева: Разкритията в досиетата "Епстийн" поставят стр...
18:13 / 08.02.2026
Официално от властите: Установена е стрелба вътре в кемпера, но н...
17:47 / 08.02.2026
Откриха оръжие в кемпера с трите трупа
17:34 / 08.02.2026
Съдебен психиатър: Става дума за убийство с добри намерения
17:27 / 08.02.2026
Според Демерджиев откритите днес трима души са били убити
17:15 / 08.02.2026

Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Статистика: