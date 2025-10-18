ЗАРЕЖДАНЕ...
|Служители на "Железопътна инфраструктура" ограбиха частен имот, докато са на работа
"Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания", пише още той.
"Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като "дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората.
Законът важи за всички – без изключения.
Благодаря на гражданите, които подадоха сигнала. Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват.
Междувременно, се свързах с г-н Теодор Вълчев, който пръв разказа за инцидента, и му поднесох извинения от името на институцията. Получих и телефона на неговия баща – човека, подал сигнала – и утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители", гласи остатъкът от публикацията на Караджов.
