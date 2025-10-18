© FB: Гроздан Караджов виж галерията Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК "Железопътна инфраструктура“. По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия. Това съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов във Facebook преди минути.



"Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания", пише още той.



"Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като "дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората.



Законът важи за всички – без изключения.



Благодаря на гражданите, които подадоха сигнала. Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват.



Междувременно, се свързах с г-н Теодор Вълчев, който пръв разказа за инцидента, и му поднесох извинения от името на институцията. Получих и телефона на неговия баща – човека, подал сигнала – и утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители", гласи остатъкът от публикацията на Караджов.