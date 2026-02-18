Служебният кабинет поема властта утре

© Церемония по предаване и приемане на властта ще се проведе утре, 19 февруари, в Гранитната зала на Министерския съвет.



Церемонията ще започне, след като членовете на служебния кабинет положат клетва в Народното събрание. Това съобщиха от Правителствена информационна служба.



Припомняме, че по-рано служебният премиер Андрей Гюров представи проектокабинета за служебно правителство пред президента Илияна Йотова.