Слънчево време с температури до 18 градуса
В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
10.03
Международен анализатор: Целта на операцията срещу Иран е ликвидирането на ядрената му програма, а не смяна на режима
10.03
МВнР обяви, че няма да разкрива изборни секции в държавите от зоната на конфликт в Близкия изток
10.03
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
10.03
Пенсионирани лейтенант и войник от украинските сили са задържани в България и обвинени в шпионаж
10.03
Гюров на среща с Мицотакис: Подкрепата на Гърция е пример за европейска и съседска солидарност
10.03
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акцизът на горивата
10.03
Ако филтрите на климатиците не се почистват често, те се превръща...
22:06 / 10.03.2026
Каракачанов: Най-големият риск за националната сигурност са така ...
21:58 / 10.03.2026
Участничка в "Стани богат": Гносеологията изучава нещо, от което ...
20:40 / 10.03.2026
Д-р Станчева от "УМБАЛ-Пловдив": Рисковите фактори за заболявани...
20:13 / 10.03.2026
Инвеститор: Не вкарвайте 250 000 евро собствени пари в имот, по-д...
19:58 / 10.03.2026
МВнР обяви, че няма да разкрива изборни секции в държавите от зон...
19:42 / 10.03.2026
