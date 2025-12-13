Слънчева събота в Пловдив

© Пловдивчани ще се радват на слънчево и ясно време през събота, като валежи не се очакват, а атмосферните условия ще бъдат сравнително стабилни.



В събота, 13 декември, времето в града ще бъде слънчево и спокойно, но с леко понижение на температурите спрямо петък. Минималните стойности ще бъдат около +2 градуса, а максималните ще достигнат до +10 градуса. Вятърът ще бъде слаб, което ще допринесе за по-приятно усещане през деня. Атмосферното налягане ще се задържи сравнително високо – около 1027 hPa, а влажността на въздуха ще бъде приблизително 71%. Слънцето ще изгрее в 7:40 часа и ще залезе в 16:49 часа, като продължителността на деня ще бъде 9 часа и 9 минути.



Подобни метеорологични условия се очакват и в неделя, 14 декември. Денят ще бъде слънчев, ясен и тих, с минимални температури около нулата и максимални до +11 градуса. Валежи отново не се предвиждат, а вятърът ще остане слаб.











