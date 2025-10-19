ЗАРЕЖДАНЕ...
Слънчева неделя в Пловдив
В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието преди обяд все още облачността ще бъде значителна, в сутрешните часове по-южното крайбрежие и с превалявания. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
