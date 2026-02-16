ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Случаят "Петрохан": Бащата на Валери Андреев проговори
От ведомството уточниха, че при огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.
Междувременно екип на БНТ се сдоби с разпит на свидетел по случая "Петрохан". Показанията са на бащата на Валери Андреев, който говори за сексуално посегателство. Той разказва, че синът му е пушил марихуана като тийнейджър и майка му София го е завела при Ивайло Калушев, за да спре да бъде зависим.
"Синът ми Валери Андреев в ученическите си години пушеше марихуана. Лятото между девети и десети клас бяхме на море, на почивка, и там прекали с марихуаната. Жена ми София го взе и го заведе при Ивайло Калушев и неговата компания."
След като се отказва от обучението си в Природо-математическата гимназия и прекарва известно време с групата, иска пари от баща си, за да купят имот в Мексико. В показанията, които дава, бащата разказва, че синът му често е искал финансова помощ от него в големи размери.
"През 2012 г. взимат решение да закупят имот в Мексико и синът ми Валери се върна в България, за да се срещне с мен и да ми иска пари. Сумата възлизаше на 260 000 евро. Тя е предоставена от жена ми без мое знание и съгласие."
"Валери ми писа, че се прибира в България окончателно, защото се е скарал с Калушев и групата му. Моето мнение е, че Калушев е изключително интелигентен и е безспорно надарен манипулатор."
Бащата казва още, че след 2016 г. Валери се прибира в България окончателно след разрив в отношенията с Ивайло Калушев и поема по друг път, извън групата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Забавяне на делото "Сияна", продължава през април
20:53 / 16.02.2026
Шофьорка се надруса с три вида наркотици, арестуваха я на оживено...
21:37 / 16.02.2026
Кольо Колев: Формацията около Радев има всички шансове да бъде пъ...
20:53 / 16.02.2026
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи тел...
20:05 / 16.02.2026
Важно съобщение за клиентите на една от най-големите банки у нас
19:25 / 16.02.2026
Влизат си с пистолета на кръста! Министър говори за НПО-то от "Пе...
19:46 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS