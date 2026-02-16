ИЗПРАТИ НОВИНА
Случаят "Петрохан": Бащата на Валери Андреев проговори
Автор: ИА Фокус 22:50Коментари (0)729
©
Намерените гилзи в хижа "Петрохан" не са изстреляни от огнестрелно оръжие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи в официално съобщение. Гилзите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители.

От ведомството уточниха, че при огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.

Междувременно екип на БНТ се сдоби с разпит на свидетел по случая "Петрохан". Показанията са на бащата на Валери Андреев, който говори за сексуално посегателство. Той разказва, че синът му е пушил марихуана като тийнейджър и майка му София го е завела при Ивайло Калушев, за да спре да бъде зависим.

"Синът ми Валери Андреев в ученическите си години пушеше марихуана. Лятото между девети и десети клас бяхме на море, на почивка, и там прекали с марихуаната. Жена ми София го взе и го заведе при Ивайло Калушев и неговата компания."

След като се отказва от обучението си в Природо-математическата гимназия и прекарва известно време с групата, иска пари от баща си, за да купят имот в Мексико. В показанията, които дава, бащата разказва, че синът му често е искал финансова помощ от него в големи размери.

"През 2012 г. взимат решение да закупят имот в Мексико и синът ми Валери се върна в България, за да се срещне с мен и да ми иска пари. Сумата възлизаше на 260 000 евро. Тя е предоставена от жена ми без мое знание и съгласие."

"Валери ми писа, че се прибира в България окончателно, защото се е скарал с Калушев и групата му. Моето мнение е, че Калушев е изключително интелигентен и е безспорно надарен манипулатор."

Бащата казва още, че след 2016 г. Валери се прибира в България окончателно след разрив в отношенията с Ивайло Калушев и поема по друг път, извън групата.


