Следовател: Спирачките на АТВ-то на Никола Бургазлиев са работели
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:18Коментари (0)238
©
Разследването е към финала. Това каза говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, в която 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима души, а 35-годишната Христина почина.

Маринов коментира и твърденията, че спирачките не са работели. 

"Това превозно средство е изследвано на пункт. Аз лично съм присъствал на това. Спирачките работят. Дори на колелото, откъснато от носача, се оказа, че спирачната система не беше прекъсната. Реагираше по същия начин, както и останалите спирачки", обясни следователят в сутрешния блок на БНТ. 

Инцидентът стана на 14 август в Слънчев бряг, когато 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети 35-годишната Христина, майката на Марти, и момченцетo.

Младата жена издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт, а Марти беше транспортиран с въздушна линейка към болница "Пирогов" в София. Там усилията на лекарите продължиха и детето беше изведено от кома. Днес Марти вече е у дома.


