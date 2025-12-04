ЗАРЕЖДАНЕ...
|Следовател: Спирачките на АТВ-то на Никола Бургазлиев са работели
Маринов коментира и твърденията, че спирачките не са работели.
"Това превозно средство е изследвано на пункт. Аз лично съм присъствал на това. Спирачките работят. Дори на колелото, откъснато от носача, се оказа, че спирачната система не беше прекъсната. Реагираше по същия начин, както и останалите спирачки", обясни следователят в сутрешния блок на БНТ.
Инцидентът стана на 14 август в Слънчев бряг, когато 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети 35-годишната Христина, майката на Марти, и момченцетo.
Младата жена издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт, а Марти беше транспортиран с въздушна линейка към болница "Пирогов" в София. Там усилията на лекарите продължиха и детето беше изведено от кома. Днес Марти вече е у дома.
