Областните управители ще свикат епизоотичните комисии в своите региони и ще разработят различни мерки за действие при навлизане на опасни заболявания по животните на територията на страната. Такова решение взеха на среща днес ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и представителите на държавата по места. Целта е да се гарантира координирана и навременна реакция на различните институции при евентуални огнища на болести и да се избегнат сериозни щети за животновъдството.Причина за превантивните мерки е влошената епизоотична обстановка на Балканите – огнищата на шап в Кипър и на шарка в Гърция, заради които БАБХ разпореди масови проверки по южната ни граница.В тази връзка се засилва и клиничният надзор в животновъдните обекти с животни, застрашени от заболявания от категория "А“. С приоритет са областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, както и общини по транспортните маршрути от Гърция към вътрешността на страната.Припомняме, че шапът е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни. Боледуват говеда, биволи, овце, кози, домашни и диви свине, елени, сърни и др.Обсъден беше също проблемът с нелегалния внос и нерегламентираната търговия с животни. Въпреки действащите забрани за движение на животни от Румъния и Гърция по границите са установени нарушения, което създава реален риск от пренасяне на зарази. Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски представи мерките за засилен контрол в пограничните райони, като уточни, че те не само ще ограничат навлизането на зарази, но и ще подкрепят вътрешния пазар, като намалят нелоялната конкуренция.Утре предстои среща на ръководството на БАБХ с общините, на която също ще се обсъждат общите усилия за предпазване на страната ни от епизоотии.