30-годишна жена е тежко ранена при тежката катастрофа на Владая. Тя е с опасност за живота и е откарана във ВМА, съобщи за ФОКУС говорителят на Спешна помощ в София Катя Сунгарска.



Други трима мъже са по-леко пострадали. Сигналът за инцидента е подаден около 17:12 ч. Към мястото веднага са изпратени две линейки.



Катастрофата е между два леки автомобила. Движението в района е затруднено. Задръстването стига до разклона за Владая в посока Перник.



Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!



