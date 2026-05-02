Падането на температурите под нулата в Кюстендил тази сутрин предизвика притеснения сред земеделците за състоянието на черешовите насаждения в региона. Преди застудяването производителите очакваха изключително силна година с богата реколта благодарение на благоприятните климатични условия до момента.

Кметът на Община Кюстендил Огнян Атанасов обяви провеждането на работна среща с евентуално потърпевшите земеделски стопани в предстоящия вторник.

До момента природата е действала "по учебник“, осигурявайки подходяща влажност, слънце и температури, което е предпоставка за свръхпроизводство. Милен Георгиев, председател на звено "Овощарство“ към Национална асоциация "Обединени земеделски производители“, прогнозира, че изкупната кампания за плодовете за преработка ще бъде успешна поради изчерпаните запаси във фабриките. Той очаква едрова цена в диапазона между 1 и 1.30 евро за килограм.

Въпреки големите обеми, крайната цена за потребителите на пазара ще остане по-висока заради липсата на контрол върху надценките на прекупвачите. Георгиев обаче успокои българските граждани, че през юни цените няма да бъдат фрапиращи и всеки ще може да си позволи качествени кюстендилски череши, информира Nova.