След стрелба пред столично заведение: Лекари спасиха зрението на студент от Испания

© Екипът на Очна клиника към УМБАЛ “Александровска" спаси зрението на млад студент от Испания, обучаващ се по програма "Еразъм“ в Букурещ. Младежът е бил прострелян с въздушна пушка вчера вечерта пред столичен нощен клуб. Това съобщи офталмологът проф. д-р Алек Оскър в своя Facebook профил.



При извършения спешен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсана рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено.



След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранена съчмата от въздушна пушката. Операцията е напълно успешна, а състоянието на пациента е стабилно.



Проф. д-р Оскър благодари на целия екип извършил спешната хирургична интервенция. "Благодарение на тяхната отдаденост и професионализъм, един млад човек отново ще може да вижда света ясно", написа още той.