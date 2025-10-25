ЗАРЕЖДАНЕ...
|След стрелба пред столично заведение: Лекари спасиха зрението на студент от Испания
При извършения спешен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсана рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено.
След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранена съчмата от въздушна пушката. Операцията е напълно успешна, а състоянието на пациента е стабилно.
Проф. д-р Оскър благодари на целия екип извършил спешната хирургична интервенция. "Благодарение на тяхната отдаденост и професионализъм, един млад човек отново ще може да вижда света ясно", написа още той.
Още новини от Национални новини:
Учениците излизат във ваканция
16:48 / 25.10.2025
Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов след гей скандал...
17:19 / 25.10.2025
Регионалният министър: Ще предприемем стъпки за отпадането на спо...
17:16 / 25.10.2025
Актьорът Росен Белов е сред арестуваните за оргия с дрогиран млад...
13:34 / 25.10.2025
Заловиха още една престъпна група за трафик на мигранти през Бълг...
13:29 / 25.10.2025
Издадени са предупреждения от първа и втора степен
13:15 / 25.10.2025
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
