Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план

© Дори и някой да е имал съмнения за това дали служебното правителство всъщност е еднопартиен кабинет на ПП-ДБ, от днес нататък вече не би трябвало да има никакви съмнения. До днес беше ясно, че след като фигурата на Андрей Гюров е бивш председател на парламентарната група на ПП, съвсем логично е служебният кабинет да е от членове на ПП-ДБ или от симпатизанти на ПП-ДБ. Или скрити лимонки на ПП-ДБ. Беше кристално ясно, че служебният кабинет няма да е от професионалисти или така наречени експерти, а ще бъде на ПП-ДБ. И ето днешното доказателство.



Това написа във Facebook профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов.



Ето какво ще пише той:



Министър-председателят Андрей Гюров смени всички областни управители и сложи хора на коя партия? Е, как коя - ППДБ. Ето ви доказателство:



Списък на "новите“ областни управители:



Благоевград - Николай Куколев - ПП



Бургас - Добромир Гюлев – ДБ



Варна - Атанас Михов - ПП



Велико Търново - Валентин Михайлов - ПП



Видин - Иван Иванов – ДСБ



Враца - Стефан Стефанов - ПП Габрово - Асен Даскалов - ДСБ



Добрич - Асен Атанасов - ПП



Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ



Кюстендил - Кристиан Иванчов – ПП



Ловеч - Поля Върбанова – ДСБ



Монтана - Михаил Иванов - ДСБ



Пазарджик - Любомир Гечев - ПП



Перник - Георги Недев - ДСБ



Плевен - Александър Йотков – ДБ



Пловдив - Владислав Попов – ПП



Русе - Орлин Пенков - ПП



Разград - Огнян Обрешков – ДБ



Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП



Сливен - Маринчо Христов - ПП



Смолян - Зарко Маринов - ДБ



София - Вяра Тодева - ПП



Софийска област - Иван Димитров - ДСБ



Стара Загора - Ива Радева - ДСБ



Търговище - Радослав Бойчев – ПП



Хасково - Гинка Райчева – ПП



Шумен - Марин Маринов - ПП



Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП



Е, има един на бившия президент Радев - областният управител на Силистра, но той вероятно е за ордьовър. Ордьовър към основното ястие, според тях, коалиция между ПП-ДБ и бъдещата партия на Радев.



Вижте сега, никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план. Всички други политици са имали екзистенц-минимум, който да не им позволява да бъдат толкова еднопартийно нагли. Не знам - заради срам или заради правилата на старата и логична Конституция, кой знае… Но не са правили така. Но ПП-ДБ - те са "солта на земята“. На тях всичко им е позволено - да нарушават правилата, законите, да се събират с Пеевски и ГЕРБ, за да променят Конституцията, или пък да си сложат служебно правителство, защото са променили Конституцията заедно с Пеевски и ГЕРБ, и след това от 28 областни управители да си сложат 27 на ПП-ДБ.



Като приказка, в която Пепеляшка е Асен Василев, който се превръща в принцеса, а тиквата е правителството на Гюров, което се превръща в каляската на ПП-ДБ. Не знам дали ми е хубава метафората, ама е вярна.



И всичко това беше ясно предварително - само Йотова не го разбра!



