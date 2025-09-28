ИЗПРАТИ НОВИНА
Слави Трифонов: За пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:27Коментари (0)487
Всъщност, сребърният медал на нашите национали по волейбол е златен. Тези момчета заслужават изключително уважение заради смелостта им, таланта им, непримиримостта им и жаждата им за победа.

И най-вече - отдавна не сме виждали българите, че можем и като отбор, и за пръв път от толкова много време всички българи в България загърбихме разделението, глупавите вражди и застанахме пред телевизорите като една нация.

Макар и за кратко - беше толкова хубаво. И заслугата за това е изцяло на националния отбор по волейбол. Поздравления, адмирации и респект към тези момчета! Българи - юнаци! Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов във фейсбук, минути, след като стана ясно, че националите ни по волейбол снаха своти на световното първенство в Манила, след като загубиха с 1:3.


