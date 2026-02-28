Слави Трифонов излезе с интересен пост в мрежата днес. Критиката е насочена към министъра на земеделието Иван Христанов и неговите назначения.
ФОКУС публикува пълния пост на Трифонов, без редакторска намеса:
Преди три месеца, на 30 ноември 2025 г., в 7.40 сутринта на улица "Бузлуджа“ в София, Десислава Николова е задържана с полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин. Откарана е за 24 часа в 6-о районно, като ѝ е повдигнато обвинение по член 354а от Наказателния кодекс. Този член санкционира производството, преработването, придобиването, държането, разпространението, превоза, пренасянето и укриването на наркотични вещества.
И всичко това щеше да е просто информация за поредната наркоманка, заловена с наркотици, ако въпросната Десислава Николова всъщност не е новото назначение на министъра на земеделието Иван Христанов за PR на неговото министерство. Освен всичко друго, тя е председател на младежката организация на ДБ.
Тоест след няколко пъти арестувания Цицелков, който вече не е "министър на честните избори“, арестуваните и заловени с наркотици в екипа на служебното правителство се увеличават. И съвсем логично министърът на земеделието Иван Христанов трябва да последва примера на Цицелков и веднага да си подаде оставката. В българското политическо пространство не бива да има никаква толерантност към хора, употребяващи или разпространяващи наркотици.
Присъствието на такива хора в изпълнителната власт е унижение за страната. В целия цивилизован свят към подобни хора, особено ако са политици, няма абсолютно никаква търпимост.
Така че още веднъж - Христанов веднага да си подаде оставката!
Стамат89
преди 2 мин.
Само да питам господин Диван Диван, по неговият проектозакон за личната информация, тези данни които вади (незнайно от къде) 1 или 6 години затвор са? Цитриам: „Чл. 148б, ал. 1 Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева. - това е по предложени на моралната полиция, която от години ползва балет магаданс като лична банка за креватни партньори (отношението работодател-служител явно не е проблем)
