Иван Христанов работи за мен - министърът на земеделието е мой агент. Той разпространява чрез овце, разпространява наркотици през БАБХ и ДЕДХ. Това са мои организации. Той и Стоил Цицелков беше мой, обаче го уволниха и ми е много мъчно, защото той също е много ангажиран. Това заяви в социалните мрежи лидерът на ИТН Слави Трифонов.
''Те са агенти, наркотрафиканти, мои хора. Аз ги инжектирах в новото правителство'', каза още той и допълни, че със Саша Безуханова са бивши гаджета.
''Кметът Васил Терзиев се разплака предния път как ги е дал тези пари и каза нещо за моя диван - аз обаче се гледам всеки ден в огледалото и продължавам да съм хетеросексуален", каза той.
