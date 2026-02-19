ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Трифонов: Изхвърлете Стоил Цицелков като мръсен парцал
Знам израза, че човешкото падение няма дъно, но за пръв път го виждам реално. Този човек или е психопат, или е социопат, или е много глупав, или е абсолютно безчувствен, или всичките тези неща, взети заедно. Ако президентът Илияна Йотова наистина вече е президент на България, утре трябва да не подписва указа за служебния кабинет и да върне мандата на Андрей Гюров, докато той не изхвърли Стоил Цицелков като мръсен парцал". Това написа Слави Трифонов в късните часове на вчерашния 18 февруари.
Припомняме, че днес сутринта президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.
