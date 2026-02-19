Слави Трифонов: Изхвърлете Стоил Цицелков като мръсен парцал

© "Не мислех да пиша трети пост днес, обаче прочетох нещо, което ме вцепени, втрещи и просто не мога да се сдържа. Прочетох какво е написал Стоил Цицелков, който е предложен от Гюров за вицепремиер за честни избори в служебното правителство, което утре трябва да се закълне. Ще ви цитирам с отвращение и се извинявам предварително, но фактите са такива. Стоил Цицелков е написал следното: "Сериозен червен флаг е, когато хора не могат да допуснат, че възрастни и деца могат да имат здравословни и ненасилствени отношения, без да проектират върху това собствените си страхове и фиксации.“



Знам израза, че човешкото падение няма дъно, но за пръв път го виждам реално. Този човек или е психопат, или е социопат, или е много глупав, или е абсолютно безчувствен, или всичките тези неща, взети заедно. Ако президентът Илияна Йотова наистина вече е президент на България, утре трябва да не подписва указа за служебния кабинет и да върне мандата на Андрей Гюров, докато той не изхвърли Стоил Цицелков като мръсен парцал". Това написа Слави Трифонов в късните часове на вчерашния 18 февруари.



Припомняме, че днес сутринта президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.