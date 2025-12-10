ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
В своя текст Ангелов припомня периода на управление на кабинета на Жан Виденов, когато България преживя хиперинфлация и банкови фалити. Той акцентира върху ролята на тогавашния вицепремиер и министър на икономиката Румен Гечев.
"Правителството на Жан Виденов фалира България през 1997 г., предизвика хиперинфлация и крайна бедност“, пише журналистът, като допълва, че според него в една нормално функционираща държава подобен политик би трябвало "да се пенсионира завинаги още през 1997 г.“
Ангелов отбелязва, че въпреки тежките последици от управлението на Виденов, Гечев продължава да заема публични позиции, включително като експерт към Европейската комисия.
"Човекът, противник на еврото, няма нищо против да получава хубава заплата в евро“, коментира той, описвайки това като "типично лицемерие“.
Журналистът свързва политическата устойчивост на подобни фигури с липсата на лустрация у нас.
"В България комунистите не бяха изметени от политическия и икономическия живот, за разлика от други държави от бившия социалистически лагер“, подчертава Ангелов, като посочва Германия, Чехия и Полша като примери за успешни трансформации.
В текста си той припомня и конкретни икономически факти от периода 1996–1997 г.: фалита на 15 банки за шест месеца, унищожаването на спестяванията на населението и хиперинфлацията, достигнала около 300 процента. Според него тези събития са позволили комсомолците, "кредитните милионери“, да се освободят от задълженията си и да изкупят активи по време на приватизацията.
Ангелов прави и паралел с настоящето, като заявява, че протестите днес не са заради финансов колапс, а заради корупция.
"След 28 години сме отново на улицата. Този път не заради фалит, а заради корупция. Отново сме окрадени“, пише журналистът. По думите му "фигурите, които стоят зад това – комсомолците на прехода – са същите“.
Според Ангелов продължаващото присъствие на тези хора във властта е сред причините България да изостава икономически спрямо държави от Централна Европа.
"Днес ние сме най-бедната държава в Европа“, заявява той и подчертава, че последиците от политическия модел на прехода продължават да влияят върху развитието на страната.
общо новини по темата: 97
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
