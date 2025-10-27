Сиромахов: Истинското купуване на гласове не е в ромските махали, а през зависимостта на общините от държавните пари

© "Пеевски е във властта. Никой не може да го спре. Той има цяло правителство и е в изключително изгодна позиция. Той излиза и казва какво ще прави правителството. Когато това правителство се провали, а то може да се провали още утре по обективни причини – ако бензинът стане 10 лева, Делян Пеевски ще излезе и ще каже: те се провалиха. В момента той хем държи цялото правителство, хем не носи отговорност за него. Идеална позиция – win-win“, заяви Сиромахов в предаването "Политически НЕкоректно“ по БНР.



Попитан дали е мит, че "държавата е на Пеевски“, Сиромахов даде свой пример:



"Да се разходим до някоя по-малка община и да видим там какво се случва. Тези общини са държани умишлено от държавата без бюджет – на минимума, колкото да функционират. И им се казва: ако искате нещо да се свърши, трябва да кандидатствате за държавен проект. А на кмета, независимо от коя партия е, му казват – ако искаш проектът да мине, трябва да осигуриш гласове на следващите избори.“



По думите му истинското купуване на гласове не е в ромските махали, а през зависимостта на общините от държавните пари. Така се оформя срастване на мафията с държавата, в което участват както национални, така и местни играчи, свързани с бизнес и криминални интереси.



Той подчерта, че социологическите проучвания в момента са безполезни, защото не е ясно кои ще са участниците и кога ще бъдат следващите избори.



Сиромахов направи паралел с редица политически проекти, които са загубили влияние:



"Къде са сега Яне Янев, Веселин Марешки, Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Николай Бареков? Някой помни ли ги? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят.“



Публицистът определи изтегления от ИТН законопроект за криминализиране на огласяването на лична информация като "юридически несъстоятелен“, въпреки че е минал единодушно в правната комисия.



"В първия момент си казах – тук е станала някаква грешка. Те са загазили, в голяма беда са“, коментира той.



"Няма капка морал, капка съвест в българската политика“, категоричен е Сиромахов.



По думите му моралната деградация върви ръка за ръка с разпада на институциите и контрола над медиите.



"Състоянието на медиите е много тъжно. Журналистите нямат достъп до политици. В новата сграда на парламента има завръщане към авторитаризма – гражданите нямат значение, а журналистите са натикани в една стаичка и никой не говори с тях“, коментира Сиромахов.



"Простащината на Бойко Борисов не е новина, живеем с нея от времето, когато беше главен секретар, след това кмет, три пъти министър-председател. Унизителното е, че хората, които му задават въпроси, търпят такова отношение. Той не е институция в момента, той е обикновен депутат. Неговата простащина я регистрирахме, но трябва да регистрираме някакво противопоставяне на тази простащина."



Той подчерта, че медийното завладяване е доброволно, а работата на медиите е винаги да бъдат в опозиция на властта.



"Големият проблем е какво мислят собствениците. Останаха малко островчета на свободното слово – всичко е изтикано в интернет“, добави той.



По думите на Сиромахов, арестите в България все по-често се използват като форма на натиск и репресия, а не като защита на закона.



"Имаме тежък проблем – трябва да си отговорим дали сме правова държава. Половин България е без вода, а деца се колят по моловете“, обобщи той мрачното си виждане за състоянието на обществото.