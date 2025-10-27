ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сиромахов: Истинското купуване на гласове не е в ромските махали, а през зависимостта на общините от държавните пари
Попитан дали е мит, че "държавата е на Пеевски“, Сиромахов даде свой пример:
"Да се разходим до някоя по-малка община и да видим там какво се случва. Тези общини са държани умишлено от държавата без бюджет – на минимума, колкото да функционират. И им се казва: ако искате нещо да се свърши, трябва да кандидатствате за държавен проект. А на кмета, независимо от коя партия е, му казват – ако искаш проектът да мине, трябва да осигуриш гласове на следващите избори.“
По думите му истинското купуване на гласове не е в ромските махали, а през зависимостта на общините от държавните пари. Така се оформя срастване на мафията с държавата, в което участват както национални, така и местни играчи, свързани с бизнес и криминални интереси.
Той подчерта, че социологическите проучвания в момента са безполезни, защото не е ясно кои ще са участниците и кога ще бъдат следващите избори.
Сиромахов направи паралел с редица политически проекти, които са загубили влияние:
"Къде са сега Яне Янев, Веселин Марешки, Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, Николай Бареков? Някой помни ли ги? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят.“
Публицистът определи изтегления от ИТН законопроект за криминализиране на огласяването на лична информация като "юридически несъстоятелен“, въпреки че е минал единодушно в правната комисия.
"В първия момент си казах – тук е станала някаква грешка. Те са загазили, в голяма беда са“, коментира той.
"Няма капка морал, капка съвест в българската политика“, категоричен е Сиромахов.
По думите му моралната деградация върви ръка за ръка с разпада на институциите и контрола над медиите.
"Състоянието на медиите е много тъжно. Журналистите нямат достъп до политици. В новата сграда на парламента има завръщане към авторитаризма – гражданите нямат значение, а журналистите са натикани в една стаичка и никой не говори с тях“, коментира Сиромахов.
"Простащината на Бойко Борисов не е новина, живеем с нея от времето, когато беше главен секретар, след това кмет, три пъти министър-председател. Унизителното е, че хората, които му задават въпроси, търпят такова отношение. Той не е институция в момента, той е обикновен депутат. Неговата простащина я регистрирахме, но трябва да регистрираме някакво противопоставяне на тази простащина."
Той подчерта, че медийното завладяване е доброволно, а работата на медиите е винаги да бъдат в опозиция на властта.
"Големият проблем е какво мислят собствениците. Останаха малко островчета на свободното слово – всичко е изтикано в интернет“, добави той.
По думите на Сиромахов, арестите в България все по-често се използват като форма на натиск и репресия, а не като защита на закона.
"Имаме тежък проблем – трябва да си отговорим дали сме правова държава. Половин България е без вода, а деца се колят по моловете“, обобщи той мрачното си виждане за състоянието на обществото.
