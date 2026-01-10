Синоптиците познаха на 100%

© Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала" поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).



Сняг вали по проходите "Превала", "Пампорово" и "Рожен", казаха от Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян. На терен са 40 машини, които обработват и опесъчават пътните платна.



На прохода "Рожен" има закъсал тир. Извършват се действия по издърпването му, за да се освободи пътното платно.



Сигнал за паднали камъни е бил получен по обяд за пътя Смолян – Девин, в района на село Широка лъка, които вече са почистени.



От пътното управление посочиха още, че температурата на Пампорово е около 1 градуса, а на Превала – 0 градуса. Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.