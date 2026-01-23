Синдикатите: Под 13 градуса не би трябвало да се работи

© Тодор Капитанов и Огнян Атанасов – вицепрезиденти на КНСБ, разясниха темата за работата при ниски температури. Какви са правата на работещите, какво е длъжен да осигури работодателят, какви са мерките за защита на здравето става ясно от новия епизод от поредицата на "Студио КНСБ“ "Гласът на експертите“.



"Това, което е ясно и всички го знаят е, че когато температурите са под 13 градуса, не би трябвало да се работи. За съжаление, както и при високите температури, не е ясно какво се случва, когато термометрите показват минусови температури и хората, които трябва да почистят пътищата, са на терен. Няма яснота какво да правят работещите при минус десет градуса или при минус пет, например“, посочи Атанасов.



Той разясни и нужните мерки – осигуряване на почивки и на места, където работещите могат да се предпазят от измръзвания – които е нужно да се вземат в мразовитите дни.



Огнян Атанасов засегна и темата за големите халета, с които разполагат част от предприятията. "Има много такива, в които се работи на студено предвид минусовите градуси навън. В тази посока обаче вече има решения, някои от които касят уреди за отопление с локално насочване“, уточни той.



Както ФОКУС вече писа, от КНСБ предупредиха, че работодателите, които не зпазват разпоредбите са застрашени от санкции между 1 500 и 30 000 лева.