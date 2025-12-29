ЗАРЕЖДАНЕ...
|Симеон Матев: Климатичните аномалии се превръщат в норма
По думите му най-сериозните промени се наблюдават в разпределението на валежите и в повишаването на температурите.
"Все по-често дълги сухи периоди се редуват с кратки, но изключително интензивни извалявания. В рамките на един месец падат количества дъжд, равняващи се на няколко месечни норми, след което следват три-четири месеца на засушаване. Тази неблагоприятна комбинация е особено пагубна за земеделието и води до повишен риск от наводнения, свлачища и други природни бедствия. Тенденцията не е характерна само за България, а се наблюдава на Балканите и в голяма част от света", допълни той.
Според Матев една от основните причини за тези процеси е глобалното затопляне.
"Наред с промените във валежите се отчита и ясно повишаване на температурите. Очаква се 2025 година да бъде сред петте най-топли години в България от началото на инструменталните метеорологични наблюдения преди повече от 140 години. В световен мащаб годината вероятно ще се нареди на второ или трето място по топлина", каза още климатологът.
"По сезони най-силно затопляне се наблюдава през лятото, докато пролетта и есента у нас почти не показват температурни промени. Въпреки че годишните количества валежи не се изменят съществено, тяхното неравномерно разпределение създава сериозни предизвикателства. Това са процеси, към които трябва да се адаптираме, за да можем да се справим с капризите на времето през следващите години", подчерта Матев.
