|Симеон II се сдоби с чисто нова кола
Ключовете на автомобила бяха връчени тържествено от президента на Ratola, д-р Васил Баров. Ситният дъжд над двореца Врана, съпътстващ церемонията, бе възприет като символична благословия за новия автомобил и безопасното му пътуване.
Негово Величество прие автомобила с внимание към всеки детайл и изрази ясно удовлетворение от избора си.
От страна на Ratola Корп това се разглежда като признание за дългогодишното партньорство и доверие:
"За нас това е чест, отговорност и още едно доказателство, че истинското партньорство не се заявява – то се доказва с години“, коментираха от компанията.
