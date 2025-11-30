Симеон II се сдоби с чисто нова кола

© Осем години след последния си избор, Н.В. Цар Симеон II отново се спря на корейския луксозен SUV Rexton. Този път царят получи чисто нов Rexton G5, индивидуално конфигуриран и специално доставен от официалния вносител на KGM за България – Ратола Корп.



Ключовете на автомобила бяха връчени тържествено от президента на Ratola, д-р Васил Баров. Ситният дъжд над двореца Врана, съпътстващ церемонията, бе възприет като символична благословия за новия автомобил и безопасното му пътуване.



Негово Величество прие автомобила с внимание към всеки детайл и изрази ясно удовлетворение от избора си.



От страна на Ratola Корп това се разглежда като признание за дългогодишното партньорство и доверие:



"За нас това е чест, отговорност и още едно доказателство, че истинското партньорство не се заявява – то се доказва с години“, коментираха от компанията.